Кадыров показал видео с пленными в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с десятью пленными солдатами ВСУ в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в своем Telegram-канале.

Как напомнил Кадыров, на передовую вернулся командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, где его «радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих». «На этот раз их количество значительно больше», — отметил он, сообщив, что в плен были взяты десять украинских солдат. Кроме того, под контроль российских войск перешли несколько укрепрайонов противника.

«Благо в последнее время желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наемников, отдающих откровенно жестокие приказы, становится меньше», — добавил он.

7 марта Апти Алаудинов вернулся в зону проведения СВО после попытки отравления. Он добавил, что у него нет желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда его бойцы ведут боевые действия на передовой.