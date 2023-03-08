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12:58, 8 марта 2023Мир

Запад не получал данных о причастности России к взрывам на «Северных потоках»

У Запада нет перехватов данных о причастности РФ и Украины к взрывам на «Северных потоках»
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Спецслужбы США и стран Европы не получали перехватов данных о разговорах официальных лиц из России или Украины, свидетельствующих о возможной причастности Москвы или Киева к взрывам на «Северных потоках». Об этом пишет газета Washington Post.

Издание со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники указывает, что доказательств вины вообще какой-либо страны к подрывам газопроводов до сих пор с места происшествия не получено.

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Ранее газета The Times написала о возможном частном спонсоре диверсий на российских трубопроводах. По ее информации, речь идет не об американцах, россиянах или поляках, а о «частном предприятии с Украины». Подчеркивается, что Киев мог не знать о планах группировки. Имя спонсора циркулирует в разведывательных кругах несколько месяцев, однако держится в тайне.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

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Игорь Дмитров
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