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11:10, 8 марта 2023Мир

В Минобороны ФРГ оценили новые данные о диверсии на «Северных потоках»

Глава МО ФРГ назвал гипотетическими новые данные о диверсии на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Минобороны (МО) ФРГ Борис Писториус назвал гипотетическими новые данные СМИ о проукраинской группировке, причастной к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Такую оценку он дал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, изучать подобные расследования интересно, однако необходимо подождать и проследить, что именно из представленных сведений подтвердится.

«Я не комментирую расследования, которые имеют гипотетический характер. Это могла быть и операция под чужим флагом, на что есть указания в материале, с целью обвинить проукраинскую группировку, чтобы все выглядело именно так», — заключил министр, подчеркнув, что, на его взгляд, высока вероятность обеих версий.

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7 марта газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы.

В свою очередь, немецкая газета Die Zeit выяснила, что прокуратура ФРГ установила связанное с Киевом судно, вероятно, причастное к взрыву газопроводов. По информации издания, зафрахтовавшая в Польше компания принадлежит украинцам, а на самом судне при обыске были обнаружены следы взрывчатки. В публикации говорится, что одна из западных спецслужб сообщала об этих фактах еще осенью 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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В Минобороны ФРГ оценили новые данные о диверсии на «Северных потоках»
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