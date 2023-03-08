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12:02, 8 марта 2023Забота о себе

Эксперт по отношениям назвала яркие черты токсичных мужчин

Эксперт по отношениям Джессика Олдерсон призвала избегать навязчивых и ревнивых мужчин

Фото: Unsplash

Навязчивых и ревнивых мужчин следует избегать, призвала эксперт по отношениям Джессика Олдерсон. Она назвала эти и другие яркие черты токсичных личностей в статье для издания The List.

Отсутствие чувства безопасности рядом с мужчиной

«Беспокойство и отсутствие чувства безопасности — один из самых тревожных сигналов в любых отношениях», — предупредила Олдерсон. По ее словам, при угрозе или неадекватном поведении со стороны партнера, важно предпринять шаги по собственной защите. Также нельзя сбрасывать со счетов эмоциональную или психологическую безопасность.

# Тотальный контроль

Женщине следует остерегаться, если партнер имеет привычку угрожать и контролировать ее поведение. Например, если она говорит, что планирует пойти куда-нибудь, мужчина может небрежно заявить, что ему не хватает времени с ней. Также он разными способами мешать женщине осуществить ее планы.

Если партнер использует угрозы физической расправы, словесные оскорбления или финансовые манипуляции, чтобы контролировать вас, это серьезный тревожный сигнал. Такое поведение является неприемлемым и часто исходит из чувства собственничества. Со временем потребность контролировать только возрастает

Джессика Олдерсонэксперт по отношениям

Навязчивость

На ранних стадиях отношений навязчивость может вызывать симпатию. Чувство, что партнер немного одержим, может быть приятным. Однако по мере развития отношений навязчивость может превратиться в собственничество и ревность. «Если партнер постоянно звонит или всегда хочет знать, где вы находитесь и с кем, это может быть признаком нездоровой динамики отношений», — отметила эксперт.

Иррациональная ревность

Если мужчина постоянно ревнует без причины, это может быть признаком того, что он никогда не будет вам доверять. Небольшая ревность — это нормально, но когда она выходит из-под контроля, это рушит отношения. «Ревность не редкость в отношениях, но когда она становится чрезмерной, это может привести к нездоровому поведению», — добавила Олдерсон.

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Отсутствие радости за женщину

Если мужчина преуменьшает или игнорирует достижения и победы избранницы, это сигнализирует, что он воспринимает партнершу как соперника.

Мужчина должен быть счастлив разделить ваши успехи, а не рассматривать их как соревнование или угрозу его самолюбию. Он должен поддержать вас в трудные времена и помочь вам подняться, когда это необходимо. Неспособность порадоваться за вас может со временем вызвать недовольство

Джессика Олдерсонэксперт по отношениям

По словам Олдерсон, яркими чертами токсичного мужчины является его стремление задушить любовью, нежелание идти на компромисс, нежелание поддерживать отношения с друзьями и родственниками своей возлюбленной, признаки нарциссического поведения, увлечение алкоголем и другими вредными веществами.

Ранее эксперт по коммуникациям Павел Шашлов назвал способы борьбы с распространенным приемом манипуляции в ссорах. Он предупредил, что демонстративное молчание в ссорах используют с целью навязать чувство вины.

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Вера Владзиевская
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