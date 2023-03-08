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13:39, 8 марта 2023Мир

Захарова назвала принцип западного расследования по «Северным потокам»

Захарова: Запад использует в расследовании «Северных потоков» принцип управляемых утечек

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram, что Вашингтон и Лондон используют принцип «управляемых утечек» в расследовании диверсий на российских трубопроводах «Северный поток».

Дипломат иронично отметила, что не удивится, если в результате западного расследования будет установлено, что трубопроводы уничтожил «дельфин-подрывник», сбежавший из Крыма на Украину.

«А единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, будет признан озвученный Лиз Трасс маршрут, которым млекопитающее и воспользовалось, метнувшись от одного Черноморского побережья до другого через Балтику», — написала она.

Захарова отметила, что в этом деле США и Великобритания идут проторенной дорогой использования «управляемых утечек», формируя нужную им повестку. «Так было вокруг Солсбери, Эймсбери и т.д. Но правде быть, уверена!» — заключила она.

Ранее газета The New York Times сообщила, что, по данным американской разведки, за диверсией на «Северных потоках» стоят силы, поддерживаемые Украиной.

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Варвара Кошечкина
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