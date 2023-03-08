В российском регионе простились с погибшим на СВО заключенным из ЧВК «Вагнер»

В Забайкалье простились с погибшим на СВО заключенным, вступившим в ЧВК «Вагнер»

В Забайкалье простились с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) жителем поселка Первомайский, призванным из мест лишения свободы для участия в боевых действиях в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на главу населенного пункта.

Как стало известно, 44-летний заключенный погиб в ходе выполнения боевых задач. Прощание с россиянином прошло 8 марта в родном поселке.

Ранее сообщалось, что в Ивделе Свердловской области с почестями похоронят погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер», до этого отбывавшего наказание за торговлю наркотиками. В 2017 году мужчина был приговорен к 10 годам и 10 месяцам заключения.

Кроме того, в январе в Серове Свердловской области простились с 46-летним вагнеровцем, который был осужден за убийство матери. Гроб россиянина несли военные, а на траурной церемонии выступали ветераны, благодарившие погибшего за проявленные мужество и героизм.