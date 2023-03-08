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19:14, 8 марта 2023Спорт

Игрок «Манчестер Сити» снял штаны в баре и начал приставать к посетительницам

The Sun: игрок «МанСити» Кайл Уокер снял штаны в баре и начал приставать к посетительницам
Кайл Уокер

Кайл Уокер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер публично разделся в баре. Записи с камер видеонаблюдения опубликовал The Sun.

В воскресенье, 5 марта, футболист вместе с друзьями отмечал победу над «Ньюкаслом» в чемпионате Англии. Будучи в нетрезвом состоянии, спортсмен снял штаны и показал свой пенис, после чего начал приставать к посетительницам заведения. Он подходил к столикам и пытался пожать руки незнакомым девушкам.

Отмечается, что в ближайшее время полиция может открыть дело в отношении футболиста за непристойное поведение. «"Манчестер Сити" отказался комментировать эпизод, но, как сообщает The Guardian, в клубе считают, что личная жизнь Уокера — это только его дело. Представители игрока тоже отказались от комментариев», — заявили в The Sun.

Уокер играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии и дважды завоевывал Суперкубок страны. Кроме того, защитник четыре раза становился чемпионом Англии в составе горожан. В 2019-м Международная федерация футбола (ФИФА) включила Уокера в число претендентов на попадание в символическую сборную года.

Андрей Стрельцов
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