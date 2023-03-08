Российский дипломат назвал цель утечек в СМИ по «Северным потокам»

Советник-посланник Леденев: утечки по «Северным потокам» в СМИ допускаются намеренно

Советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев назвал цель утечек в СМИ от различных анонимных источников, касающихся диверсии на «Северных потоках». По его словам, это делается для того, чтобы сбить с толку тех людей, которые хотят разобраться в данном вопросе, сообщает ТАСС.

«Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила зеленый свет в местном информационном поле, буквально вмиг облетев СМИ», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что при этом журналисты старательно замалчивают результаты расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве трубопроводов. Леденев добавил, что это говорит об отсутствии беспристрастности выводов разведслужб США, отметив, что анонимные утечки допускаются намеренно, чтобы сбивать с толку желающих узнать правду о случившемся.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что для США выгодна утечка данных с новой версия взрывов на «Северных потоках», которая прозвучала в публичном пространстве и стала ответом на расследование журналиста Сеймура Херша.