Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:55, 8 марта 2023Россия

Российский дипломат назвал цель утечек в СМИ по «Северным потокам»

Советник-посланник Леденев: утечки по «Северным потокам» в СМИ допускаются намеренно
СюжетВзрывы в США:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев назвал цель утечек в СМИ от различных анонимных источников, касающихся диверсии на «Северных потоках». По его словам, это делается для того, чтобы сбить с толку тех людей, которые хотят разобраться в данном вопросе, сообщает ТАСС.

«Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила зеленый свет в местном информационном поле, буквально вмиг облетев СМИ», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что при этом журналисты старательно замалчивают результаты расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве трубопроводов. Леденев добавил, что это говорит об отсутствии беспристрастности выводов разведслужб США, отметив, что анонимные утечки допускаются намеренно, чтобы сбивать с толку желающих узнать правду о случившемся.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что для США выгодна утечка данных с новой версия взрывов на «Северных потоках», которая прозвучала в публичном пространстве и стала ответом на расследование журналиста Сеймура Херша.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На протестах в Грузии начались столкновения из-за законопроекта об иноагентах
Российский дипломат назвал цель утечек в СМИ по «Северным потокам»
Матвиенко рассказала о противостоянии России «опасным играм в гендеры»
Названы получившие выгоду от утечки информации о взрывах на «Северных потоках»
Ольга Бузова рассказала о своем опыте «чистой любви»
В США заявили об истощении запасов из-за помощи Украине
В ЕК рассказали о росте счетов за газ и электричество в Европе на 300 процетов
Вирусолог рассказал о тенденции к завершению эпидемии коронавируса
Британская журналистка удивились жизни в России после года санкций
Назван способ обнаружить смартфон без геолокации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.