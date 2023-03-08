В России отреагировали на возможное участие Украины в подрыве «Северных потоков»

Депутат Журова обеспокоена ходом расследования взрывов на «Северных потоках»

К подрыву трубопроводов системы «Северный поток» может быть причастен кто угодно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на версию о возможном участии Киева в диверсии.

«Любой сценарий может быть, но меня беспокоит то, что они практически не собираются дальше это расследовать. Они понимают, что есть виноватые, что, скорее всего, это явно не Россия, что России надо это будет объяснять, что виноватый должен будет компенсировать. Конечно, Украина будет пытаться сказать, что это к ним отношения не имело, хотя ясно, что кто-то-то с той стороны [причастен]. Они отказывают нам и в Гааге, но я считаю, что мы должны дальше продолжать по возможности говорить об этом», — высказалась депутат о ходе дела.

8 марта The Times сообщила, что западные разведки знают, что к подрыву «Северных потоков» причастны связанные с Украиной лица. При этом газета не приводит источников информации.

По информации издания, сведения о причастности к атаке некоего «частного предприятия с Украины» получила скандинавская делегация на брифинге в Брюсселе уже через неделю после инцидента. Также газета отмечает, что известна личность украинского спонсора. В материале указано, что официальный Киев мог не знать о планах группировки.

Эту информацию решили не придавать огласке, чтобы избежать ссоры Киева и Берлина, пишет The Times — случившееся могло сорвать поставки танков Leopard Украине.

7 марта о причастности проукраинских сил к атаке со ссылкой на источники писала The New York Times, а также сообщили Die Zeit и немецкие телеканалы ARD и SWR.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации скоординированным вбросом. Он возмутился, как представители США, указанные в текстах, выдвигают версии произошедшего без расследования. Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь заявил, что Киев не имеет отношения к подрыву «Северных потоков».