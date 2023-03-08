Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:25, 8 марта 2023Мир

В России отреагировали на возможное участие Украины в подрыве «Северных потоков»

Депутат Журова обеспокоена ходом расследования взрывов на «Северных потоках»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

К подрыву трубопроводов системы «Северный поток» может быть причастен кто угодно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на версию о возможном участии Киева в диверсии.

«Любой сценарий может быть, но меня беспокоит то, что они практически не собираются дальше это расследовать. Они понимают, что есть виноватые, что, скорее всего, это явно не Россия, что России надо это будет объяснять, что виноватый должен будет компенсировать. Конечно, Украина будет пытаться сказать, что это к ним отношения не имело, хотя ясно, что кто-то-то с той стороны [причастен]. Они отказывают нам и в Гааге, но я считаю, что мы должны дальше продолжать по возможности говорить об этом», — высказалась депутат о ходе дела.

8 марта The Times сообщила, что западные разведки знают, что к подрыву «Северных потоков» причастны связанные с Украиной лица. При этом газета не приводит источников информации.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

По информации издания, сведения о причастности к атаке некоего «частного предприятия с Украины» получила скандинавская делегация на брифинге в Брюсселе уже через неделю после инцидента. Также газета отмечает, что известна личность украинского спонсора. В материале указано, что официальный Киев мог не знать о планах группировки.

Эту информацию решили не придавать огласке, чтобы избежать ссоры Киева и Берлина, пишет The Times — случившееся могло сорвать поставки танков Leopard Украине.

7 марта о причастности проукраинских сил к атаке со ссылкой на источники писала The New York Times, а также сообщили Die Zeit и немецкие телеканалы ARD и SWR.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации скоординированным вбросом. Он возмутился, как представители США, указанные в текстах, выдвигают версии произошедшего без расследования. Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь заявил, что Киев не имеет отношения к подрыву «Северных потоков».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВС России пресекли действия десяти украинских ДРГ
Хоккеисты еще одного клуба НХЛ отказались от акции в поддержку ЛГБТ перед матчем
Путин назвал российское общество здоровым
Минобороны заявило о потере ВСУ до 130 бойцов на краснолиманском направлении
В ДНР уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ
Российские войска уничтожили более 180 солдат ВСУ на одном направлении
ВВС США раскрыли требуемое число истребителей шестого поколения
Советник Эрдогана обвинил Запад в стремлении затянуть конфликт на Украине
В России отреагировали на возможное участие Украины в подрыве «Северных потоков»
Евросоюз отменил санкции в отношении матери основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.