Убитый горем пассажир покурил в туалете и подрался со стюардессой

Пассажир выпил перед рейсом 12 пинт пива, покурил в туалете, устроил драку и получил срок

Пассажир самолета напился пива перед рейсом, покурил в туалете самолета и устроил потасовку на борту — за неадекватные выходки мужчина получил условный срок. Об этом пишет Mirror.

46-летний Патрик МакДонах (Patrick McDonagh) всего через несколько часов после похорон своей бабушки в Дублине сел на рейс авиакомпании Ryanair в Бристоль. Сообщалось, что убитый горем мужчина прибыл в аэропорт в нетрезвом состоянии, так как во время траурной церемонии выпил 12 пинт (около семи литров) пива Guinness. В полете пассажир решил тайно покурить, однако стюардесса почувствовала сигаретный дым в уборной и нашла выброшенный окурок, о чем предупредила командира воздушного судна.

После приземления МакДонах хотел быстрее покинуть борт и поссорился с рядом сидящим пассажиром. Когда к спору присоединились другие попутчики и члены экипажа, мужчина устроил драку: он ударил одного соседа и боднул головой стюардессу. После туриста задержала полиция.

В свое оправдание дебошир заявил, что не помнил ничего, что происходило после похорон бабушки, так как был слишком расстроен, кроме того, мужчина сказал, что выпил впервые за 12 лет. МакДонаха приговорили к условному заключению на полгода, мужчина также получил 120 часов общественных работ и обязательство выплатить каждой жертве нападения компенсацию в размере 150 фунтов стерлингов и 350 фунтов стерлингов на покрытие судебных издержек.

Ранее в марте в аэропорту Внуково пассажиры подрались на борту рейса 601 Ташкент-Москва — люди оказались запертыми в самолете на четыре часа. Отмечалось, что авиагавань не предоставила автобусы к лайнеру для транспортировки туристов к терминалу.