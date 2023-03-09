Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 9 марта 2023Наука и техника

Создан микрочип для определения аллергии на 120 аллергенов одновременно

В Сеченовском университете создали микрочип для определения аллергии на 120 аллергенов

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Отечественные специалисты из Института клинической медицины имени Склифосовского при Сеченовском Университете создали микрочип для определения аллергии более чем на 120 аллергенов одновременно. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу университета.

В тест-систему входят антигены из пищи, пыльцы, эпидермиса, домашней пыли, животных, плесневых грибов и насекомых. По словам разработчиков, чип безопасен для применения и исключает контакт непосредственно с аллергеном. Подобные технологии уже применяются во многих странах мира, но они были не адаптированы к российским аллергенам.
box#2659197

«Аллергочип» позволяет безошибочно определить аллерген по одной капле сыворотки крови. Внедрение этой технологии в клиническую практику открывает новые перспективы для персонализированного подхода диагностики и лечения аллергии.

В будущем авторы планируют разработать карту повышенной чувствительности пациентов к аллергенам на всей территории России, а также биобанк сыворотки крови.

В феврале 2023 года команда ученых из Университета Нотр-Дам и Медицинской школы Университета Индианы представила препарат, предотвращающий возникновение аллергической реакции на арахис.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на новую версию подрыва «Северных потоков»
Мэр Киева назвал место нового взрыва в городе
Россиянин закрылся в квартире с сыном и открыл стрельбу по людям
Россияне резко сократили расходы на гаджеты
Педагог дала советы родителям накануне детских контрольных и экзаменов
Девушка убила 55-летнюю женщину ради инсценировки собственной смерти
Жилой дом оказался поврежден после обстрела граничащего с Украиной региона
Ивлеева в честь дня рождения снялась в нижнем белье
США отказались передавать суду в Гааге данные о «военных преступлениях России»
Стало известно о снайперах на крышах около дома запершегося с сыном россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.