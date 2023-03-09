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20:21, 9 марта 2023Культура

Сосо Павлиашвили рассказал о первой встрече с женой

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили заявил, что познакомился с женой, когда той было 16 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадный певец и музыкант Сосо Павлиашвили в ходе YouTube-подкаста «Неформат» заявил, что познакомился с женой Ириной Патлах, когда той было 16 лет.

Павлиашвили подчеркнул, что будущая супруга уже в том возрасте слушала хорошую музыку. По словам артиста, девушка пришла в студию, чтобы переписать его песню «Я с тобой» и спеть на выпускном. «Я как раз тогда ее и подловил!» — вспомнил Павлиашвили, отметив, что пара влюбилась и больше не расставалась.

У Павлиашвили и Патлах двое дочерей — Елизавета и Сандра. Пара обвенчалась в 2020 году.

Ранее российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) намекнул на развод с супругой Юлией Королевой, а также посвятил пост бывшей жене Айзе-Лилуне Ай (Анохиной).

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Сергей Равин
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