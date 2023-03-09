Сбер рассмотрит вопрос о выплате дивидендов

Греф заявил о возможности Сбера рассмотреть вопрос выплаты дивидендов по итогам 2022 года

Сбер может вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

По данным Грефа, банк достиг запаса прочности для возобновления выплат. В 2022 году Сбер получил чистую прибыль в 270,5 миллиарда рублей. «Объем собственных средств вырос до 5,8 триллиона рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8 процента», — уточняется в комментарии президента кредитной организации.

Как уточняет агентство, ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев пообещал, что Сбербанк выплатит дивиденды за 2022 год в размере не менее 50 процентов от прибыли.

Акционеры Сбербанка на годовом Общем собрании утвердили решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 миллиарда рублей — из расчета 18,7 рубля на одну акцию (56 процентов от чистой прибыли по МСФО) — эта сумма стала рекордной. За 2021 год годовое собрание акционеров банка приняло решение не выплачивать дивиденды.