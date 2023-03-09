Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:49, 9 марта 2023Россия

Пять человек пострадали при взрыве в российском кафе

На Ставрополье при взрыве в кафе из-за конфликта пострадали пять человек

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В одном из кафе в Изобильном Ставропольском крае произошел конфликт, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы Изобильненского округа Владимир Форостянов в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в одном из заведений произошел конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство», — написал Форостянов.

Глава округа со ссылкой на Минздрав сообщил, что пятеро пострадавших находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку, добавил он, подчеркнув, что личности участников потасовки устанавливаются.

Ранее в Симферополе произошла массовая драка из-за украинских госномеров, которые висели на стене кальянной. Проходящая мимо заведения компания подумала, что к украинским номерам имеет отношение группа тех, кто стоит рядом с ними, после чего началась потасовка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Балицкий заявил о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере Запорожья
Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке снова возросло
В МЧС заявили о людях под завалами пятиэтажки после взрыва газа в Чите
Белорусская актриса высказалась о жизни в Москве
PR-директор Птахи рассказала о ситуации спустя ночь после пропажи рэпера в ДНР
Блогерша Ивлеева рассказала о странном случае с поклонником
На ЗАЭС оценили обстановку после отключения Украиной ЛЭП
Умер французский актер и певец Марсель Амон
Кайли Дженнер показала тело в бикини
Харьков полностью обесточило
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.