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14:56, 9 марта 2023Бывший СССР

На Украине назвали недостаточным план ЕС по боеприпасам

Bloomberg: на Украине назвали недостаточным план ЕС по боеприпасам на миллиард евро

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал недостаточным план Европейского союза (ЕС) по выделению миллиарда евро на поставку боеприпасов для республики. Его слова с неформальной встречи с министрами обороны стран-членов Евросоюза в Стокгольме приводит агентство Bloomberg.

«Нам нужен миллион снарядов, и это будет стоить примерно четыре миллиарда [евро]», — заявил Резников. Говоря о предложении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, он подчеркнул, что Украине нужно больше.

Ранее руководитель внешнеполитической службы Евросоюза предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки боеприпасов Украине. Как сообщалось, предложение подразумевает взятие средств из Европейского фонда мира. Боррель отметил, что решение по этому вопросу будет принято 20 марта в ходе встречи министров иностранных дел и обороны ЕС.

В феврале выяснилось, что государства Евросоюза стали крупнейшими донорами военной помощи Киеву после США и планируют продолжать оказание поддержки. При этом некоторые европейские дипломаты опасаются, что такие меры не приближают мир, а отдаляют его.

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Кристина Есикова
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