Иностранец зарезал обманувшую его с покупкой автомобиля россиянку

В Новосибирской области осудят иностранца, зарезавшего россиянку из-за машины

В Новосибирской области 24-летний иностранец предстанет перед судом по делу об убийстве 44-летней россиянки. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, летом 2021 года обвиняемый перевел своей жертве крупную сумму денег за принадлежащий ей автомобиль. Хотя сделка состоялось, мужчина машину так и не получил. В октябре он встретился с продавщицей и потребовал отдать машину или вернуть деньги. Получив отказ, он увез женщину в лес, где зарезал ее находившимся в салоне ножом.

После расправы он скрылся, СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 февраля сообщалось, что в Салавате завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 19-летней девушки из-за неприязни к противоположенному полу, вызванной неудачным романом с другой.