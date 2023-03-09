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18:44, 9 марта 2023Силовые структуры

Иностранец зарезал обманувшую его с покупкой автомобиля россиянку

В Новосибирской области осудят иностранца, зарезавшего россиянку из-за машины

Фото: Unsplash

В Новосибирской области 24-летний иностранец предстанет перед судом по делу об убийстве 44-летней россиянки. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, летом 2021 года обвиняемый перевел своей жертве крупную сумму денег за принадлежащий ей автомобиль. Хотя сделка состоялось, мужчина машину так и не получил. В октябре он встретился с продавщицей и потребовал отдать машину или вернуть деньги. Получив отказ, он увез женщину в лес, где зарезал ее находившимся в салоне ножом.

После расправы он скрылся, СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 февраля сообщалось, что в Салавате завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 19-летней девушки из-за неприязни к противоположенному полу, вызванной неудачным романом с другой.

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Владимир Седов
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