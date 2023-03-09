Названы последствия массовых протестов в Грузии

Политолог Оленченко предрек дальнейшее противостояние политических сил в Грузии

Общественное недовольство в Грузии в дальнейшем выльется в идейное противостояние двух политических сил, в котором победит тот, кто предложит более перспективную программу экономического развития, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Таким образом политолог прокомментировал последствия массовых протестов в Тбилиси, отметив при этом, что оппозиция в Грузии является управляемой.

«Идет противостояние двух политических сил, с одной стороны — та, которая находится у власти и которая настроена на укрепление национальных интересов и суверенитета Грузии, с другой — те, кто имеют прозападный характер и стремятся к тому, чтобы Грузия следовала требованием ЕС и США, чтобы дистанцироваться от России», — объяснил политолог.

Дальнейшее развитие этих событий выльется в идейное противостояние. Насколько на это хватит сил, сложно сказать, здесь много факторов, в частности, факторов личности тех, кто у власти. Хочется надеяться, что Грузия будет следовать своим путем, а не тем путем, который ей пытаются навязать извне Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Политолог также оценил возможность повторения в Грузии украинского сценария 2014 года.

«Для тех, кто привык вмешиваться во внутренние дела других стран, идея Майдана привлекательна, и к ней постоянно обращаются и пытаются ее генерировать. Тем более что в Грузии подобный опыт есть, это опыт так называемой "революции роз", когда к власти пришел Михаил Саакашвили. Нынешнее грузинское руководство далеко от такого расслабленного состояния, в котором оно было, когда проходила эта "революция роз". Сейчас там во власти находятся люди достаточно волевые и подготовленные, как политики они готовы отстаивать свои взгляды», — добавил Оленченко.

При этом он отметил, что на данном этапе протесты оппозиции в Грузии можно назвать управляемыми.

«Политические требования оппозиции носят скорее конъюнктурный характер, все-таки главное в них — экономическое положение в стране. И вот здесь оппозиция ничего толкового предложить не может, кроме обещаний занять деньги или получить их из-за рубежа. В этом плане те, кто находятся у власти, смотрятся более выгодно. Не столько важны политические лозунги и обещания, сколько реальные проекты экономического улучшения в стране. Кто такие предложит, тот и получит большинство [в парламенте]», — заключил эксперт.

8 марта в Грузии начались протесты против принятия закона об иноагентах. Позднее спецназ МВД Грузии вытеснил митингующих с площади перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси. Для разгона демонстрантов применялись водометы и слезоточивый газ.

В результате правящая партия «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа» заявили, что отзывают закон об иностранных агентах после бурных протестов.