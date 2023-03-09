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03:31, 9 марта 2023Мир

В ФРГ отвергли версию о причастности России к диверсии на «Северных потоках»

WSJ: ФРГ почти отвергли версию о причастности России к диверсии на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Следователи Германии почти полностью отвергли версию о причастности России к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США, знакомых с докладом американской разведки.

По информации газеты, первоначальная версия о возможной причастности Москвы к диверсиям была практически исключена уже в феврале этого года. В США придерживаются такой же позиции.

Ранее в прокуратуре ФРГ доложили об обысках, проведенных в январе на судне, связываемом с подрывами на трубопроводах. Оно было арендовано у германской фирмы, однако ее сотрудники находятся вне подозрений.

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Марина Совина
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