В ФРГ отвергли версию о причастности России к диверсии на «Северных потоках»

WSJ: ФРГ почти отвергли версию о причастности России к диверсии на «Северных потоках»

Следователи Германии почти полностью отвергли версию о причастности России к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США, знакомых с докладом американской разведки.

По информации газеты, первоначальная версия о возможной причастности Москвы к диверсиям была практически исключена уже в феврале этого года. В США придерживаются такой же позиции.

Ранее в прокуратуре ФРГ доложили об обысках, проведенных в январе на судне, связываемом с подрывами на трубопроводах. Оно было арендовано у германской фирмы, однако ее сотрудники находятся вне подозрений.