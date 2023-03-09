Грузинская оппозиция решила встретиться после отзыва закона об иноагентах
Глава грузинской партии Хабеишвили анонсировал встречу после отзыва закона об иноагентах
Глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили поздравил граждан республики с победой после отзыва властями страны закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.
«Однако очень важно, чтобы это было оформлено юридически. Предлагаю собраться сегодня в 19.00 и провести информационную встречу, в том числе в связи с будущими планами», — сказал политик.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал последствия протестов в Грузии. Он заявил, что общественное недовольство в Грузии в дальнейшем выльется в идейное противостояние двух политических сил, в котором победит тот, кто предложит более перспективную программу экономического развития