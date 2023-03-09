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16:28, 9 марта 2023Бывший СССР

Грузинская оппозиция решила встретиться после отзыва закона об иноагентах

Глава грузинской партии Хабеишвили анонсировал встречу после отзыва закона об иноагентах

Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили поздравил граждан республики с победой после отзыва властями страны закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.

«Однако очень важно, чтобы это было оформлено юридически. Предлагаю собраться сегодня в 19.00 и провести информационную встречу, в том числе в связи с будущими планами», — сказал политик.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал последствия протестов в Грузии. Он заявил, что общественное недовольство в Грузии в дальнейшем выльется в идейное противостояние двух политических сил, в котором победит тот, кто предложит более перспективную программу экономического развития

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Алевтина Запольская
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