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17:50, 9 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии решили отработать пуски ракет «Искандер-М»

Белорусские военные решили отработать учебные пуски крылатых ракет «Искандер-М»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Белорусские военные решили отработать учебные пуски крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщил командир одного из белорусских ракетных подразделений, передает телекомпания минобороны республики «ВоенТВ».

Отмечается, что в настоящий момент белорусские военнослужащие завершают мероприятия по слаживанию соответствующих подразделений. «В рамках данного занятия выполняются задачи по подготовке и нанесению ракетных ударов с использованием крылатой ракеты по плановым и внеплановым целям. Венцом данного занятия будет являться учебный пуск крылатой ракеты», — заявил офицер.

Он уточнил, что алгоритм работы во время учений не отличается от использования боевых ракет к ОТРК. «Единственное отличие — то, что учебные ракеты остаются на направляющей и никуда не уходят», — добавил военнослужащий.

В конце февраля сообщалось, что учения по нанесению ракетных ударов с помощью ОТРК «Искандер» провел Балтийский флот России. В рамках тренировочных маневров ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный район, оборудовали стартовые позиции и произвели одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим важные объекты условного противника.

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Георгий Нестеров
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