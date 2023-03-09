Бывшего полицейского ИВС осудили на пять лет условно за превышение полномочий

В Якутии осудили на 5 лет условно экс-полицейского ИВС за передачу телефона арестованному

В Якутии суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего полицейского отделения изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (ИВС) отдела МВД России по Алданскому району за превышение полномочий. Об этом в четверг, 9 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

Мужчина признан виновным по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, если они совершены из иной личной заинтересованности»). Также суд назначил ему двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, 17 октября 2022 года фигурант передал следственно-арестованному мобильный телефон, чтобы тот мог совершать звонки без разрешения.

Отмечается, что правоохранитель признал вину

