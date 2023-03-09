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10:47, 9 марта 2023Силовые структуры

Бывшего полицейского ИВС осудили на пять лет условно за превышение полномочий

В Якутии осудили на 5 лет условно экс-полицейского ИВС за передачу телефона арестованному

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего полицейского отделения изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (ИВС) отдела МВД России по Алданскому району за превышение полномочий. Об этом в четверг, 9 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

Мужчина признан виновным по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, если они совершены из иной личной заинтересованности»). Также суд назначил ему двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, 17 октября 2022 года фигурант передал следственно-арестованному мобильный телефон, чтобы тот мог совершать звонки без разрешения.

Отмечается, что правоохранитель признал вину

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Екатерина Власова
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