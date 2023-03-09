Посол России заявил о признании США профессионализма российского правительства

Посол Антонов заявил, что США нехотя признают профессионализм правительства России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон нехотя признает профессионализм российского правительства, которое сумело стабилизировать банковский сектор и наладить производство в условиях санкций. Об этом он написал в статье для «Коммерсанта».

«В США хоть и нехотя, но признают высокий профессионализм российского правительства и финрегуляторов, сумевших стабилизировать банковский сектор и валютную сферу, оперативно наладить собственное производство там, где образовался вакуум из-за вынужденного ухода западных компаний», — констатировал Антонов.

По словам посла, среди американских экспертов появляются более осмысленные оценки результатов стратегии, избранной США. В частности, они указывают на грубые просчеты властей в отношении Москвы. Кроме того, американские власти недооценили способность России в сжатые сроки переориентировать маршруты и не допустить дефицита товаров на внутреннем рынке, добавил он.