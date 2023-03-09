В России появилась карта мест для наблюдения за редкими животными

WWF составил список мест в России для наблюдения за редкими животными

WWF России составил список диких животных, за которыми можно понаблюдать без вреда для них и рассказал, где это сделать. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Ничто не помогает полюбить дикую природу так, как личное знакомство. То же можно было бы сказать и о редких животных, но с некоторыми из них небезопасно встречаться в естественной среде. Всемирный фонд дикой природы собрал список животных России, за которыми можно наблюдать без вреда для человека и для самих зверей», — говорится в сообщении.

В список WWF вошли кавказские туры, сайгаки, зубры, северные олени, моржи, аргали, киты, каланы. Их можно встретить в кавказском заповеднике,

Отмечается, что видов и мест, где можно встретить их, больше, чем описал фонд, но начинающему экотуристу список будет полезен.