Следователи завершили расследование дела о дезертирстве военных из зоны СВО

«Ъ»: СКР завершил расследование дела о дезертирстве военных из зоны СВО в ЛНР

Военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) по Подольскому гарнизону завершил расследование уголовного дела против восьмерых военнослужащих, из Калининградской области, которые с автоматами покинули полевой лагерь в Луганской Народной республике (ЛНР) и добрались до подмосковного Подольска. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как говорится в материалах дела, военные, «не желая принимать участие в боевых действиях по причине опасения за свои жизни и здоровье и низких морально-волевых качеств» покинули пункт временной дислокации войсковой части утром 23 декабря, взяв с собой табельное оружие. Они добрались пешком до ближайшего населенного пункта, где приобрели гражданскую одежду, сумки для оружия, а позже выехали из зоны СВО на такси.

По утверждению обвиняемых, они должны были пройти подготовку в полевом лагере в ЛНР, однако вместо этого им пришлось копать окопы и землянки, а также добывать провизию, которую якобы им доставляли не в полном объеме. Они отказались признать свою вину и утверждают, что просто не были готовы к боевым действиям. По словам адвоката Евгения Савескула, дезертировать никто из обвиняемых не собирался.

Однако следствие утверждает, что вина военнослужащих подтверждается в том числе показаниями, которые они дали в отношении друг друга. На данный момент материалы дела находятся на утверждении в военной прокуратуре. Рассматривать их по существу будет 235-й гарнизонный суд, предполагает издание.

О том, что покинувшим зону СВО военным предъявили обвинение, сообщалось в январе. Организатора побега — младшего сержанта Евгения Кравченко — арестовали до 27 февраля по решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы. Другие фигуранты дела — ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин — переданы под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4.