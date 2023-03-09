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15:45, 9 марта 2023Спорт

Латвийских атлетов лишили финансирования за выступление на турнирах с россиянами

Пятерых атлетов из Латвии лишили финансирования за выступление на турнирах с россиянами

Фото: Guntis Bērziņš / LVS

Пятерых латвийских спортсменов лишили финансирования за выступление на турнирах, участие в которых также принимали российские и белорусские атлеты. Об этом генсек Национального олимпийского комитета Латвии Карлис Лейниекс рассказал «Sputnik Латвия».

Под наказание, которое действует с марта 2023-го, попали велосипедисты Том Скуиньш и Крист Нейландс, теннисистки Елена Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая. Лейниекс подчеркнул, что выделение государственных средств было приостановлено и может быть возобновлено после консультаций с Министерством образования и науки (МОН).

Отмечается, что решение было принято в соответствии с договором между НОК и МОН от 15 февраля. Согласно документу, средства из госбюджета не будут выделяться атлетам и работникам, если те принимают участие в соревнованиях, на которых также выступают россияне и белорусы, независимо от их статуса, а также правил и решений международных спортивных федераций.

В конце февраля 2022 года многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых видах спорта, таких как теннис, велоспорт, автоспорт и шахматы, россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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