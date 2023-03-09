В московской кальянной 8 марта избили и оттаскали за волосы посетительницу

«112»: в московской кальянной избили и оттаскали за волосы посетительницу

В кальянной на Ботанической улице Москвы избили и оттаскали за волосы посетительницу. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал 112.

Как пишут авторы поста, драка произошла ночью на 9 марта после того, как один из гостей кальянной, увидев чек, решил, что в его счет вписали заказы с соседнего стола.

На записи с камер наблюдения видно, как двое мужчин и женщина пытаются покинуть помещение, однако встречают препятствие в лице посетителя, посчитавшего себя обманутым. Через мгновение начинается драка, в которую вмешивается россиянка. В результате нападавший схватил ее за волосы и начал бить. Мужчину попытались остановить другие участники конфликта, но им это не удавалось даже с применением силы.

По информации канала, приехавшие на место происшествия полицейские задержали нарушителя и отвезли в отделение, где составили на него протокол об административном правонарушении. В свою очередь, пострадавшей женщине пришлось обратиться в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга.

Ранее житель Краснодара повалил девушку на асфальт и избил из-за прически в стиле ирокез. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как россиянин в рабочей одежде несколько раз бьет случайную прохожую, после чего пострадавшая оказывается на асфальте и ей на помощь приходят другие горожане.