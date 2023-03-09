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14:54, 9 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о продвижении российских военных в районе Макеевки

Марочко сообщил о продвижении российских военных в районе Макеевки в ЛНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продвигаются в районе села Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР), занимая лесополосы. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он отметил, что западнее Макеевки располагаются большие высоты в виде меловых гор, где удалось закрепиться украинским военным и откуда можно контролировать значительные участки местности.

«Наши подразделения, учитывая этот факт и особенности рельефа местности, сейчас передвигаются в районе данного населенного пункта, закрепляются где-то в лесополосах, потому что дальше от Макеевки, если мы берем восточнее, то там идут поля, очень открытая местность, и нашим военнослужащим приходится довольно-таки тяжело перемещаться на данном участке», — заявил Марочко.

Офицер указал на то, что российским подразделениям важно занять господствующие высоты вокруг Макеевки, поскольку в самом селе и вокруг него проживают граждане, которые «ждут освобождения».

Ранее в Минобороны России сообщали, что российским военным удалось пресечь действия десяти диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Табаевка, Гряниковка и Ольшана в Харьковской области, а также Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР.

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Алевтина Запольская
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