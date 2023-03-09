Мужчина отомстил сбежавшей жене и женился на жене ее любовника

NDTV: житель Индии отомстил сбежавшей жене и женился на жене ее любовника

Житель индийского округа Кхагария, штат Бихар, решил отомстить сбежавшей с другим мужчиной жене и женился на жене ее любовника. Об этом сообщает NDTV.

В 2009 году Руби Деви вышла замуж за Нираджа. У пары родились четверо детей. Через несколько лет Нирадж узнал, что у жены на стороне связь с неким Мукешем.

В феврале 2022 года Руби и Мукеш поженились. Когда муж Руби узнал об этом, он подал в полицию заявление в отношении Мукеша о похищении его жены. В жалобе Нирадж заявил, что для урегулирования этой проблемы был созван панчаят — орган деревенского самоуправления, но Мукеш отказался выполнять его требования и сбежал.

Мукеш был тоже женат, y них с женой, которую тоже звали Руби, было двое детей. Чтобы отомстить, Нирадж решил жениться на жене Мукеша.

Пользователи соцсетей горячо отреагировали на новость о странных свадьбах. «У мужа Руби с самого начала был дьявольский план жениться на жене Мукеша», — написал один из них. «Люди тайно сбегают из брака друг с другом, а я все еще одинок», — отметил другой автор комментария. «Их дети, наверно, запутаются», — предположил еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit узнала, что бойфренд начал встречаться с замужней женщиной, и нашла изощренный способ отомстить изменнику. Она воспользовалась тем, что посетители спортзала, где она работала, при регистрации подписывают разрешение на публикацию фотографий в соцсетях, и использовала снимки пары для рекламы.

