Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:55, 9 марта 2023Из жизни

Мужчина отомстил сбежавшей жене и женился на жене ее любовника

NDTV: житель Индии отомстил сбежавшей жене и женился на жене ее любовника

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Житель индийского округа Кхагария, штат Бихар, решил отомстить сбежавшей с другим мужчиной жене и женился на жене ее любовника. Об этом сообщает NDTV.

В 2009 году Руби Деви вышла замуж за Нираджа. У пары родились четверо детей. Через несколько лет Нирадж узнал, что у жены на стороне связь с неким Мукешем.

Материалы по теме:
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

В феврале 2022 года Руби и Мукеш поженились. Когда муж Руби узнал об этом, он подал в полицию заявление в отношении Мукеша о похищении его жены. В жалобе Нирадж заявил, что для урегулирования этой проблемы был созван панчаят — орган деревенского самоуправления, но Мукеш отказался выполнять его требования и сбежал.

Мукеш был тоже женат, y них с женой, которую тоже звали Руби, было двое детей. Чтобы отомстить, Нирадж решил жениться на жене Мукеша.

Пользователи соцсетей горячо отреагировали на новость о странных свадьбах. «У мужа Руби с самого начала был дьявольский план жениться на жене Мукеша», — написал один из них. «Люди тайно сбегают из брака друг с другом, а я все еще одинок», — отметил другой автор комментария. «Их дети, наверно, запутаются», — предположил еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit узнала, что бойфренд начал встречаться с замужней женщиной, и нашла изощренный способ отомстить изменнику. Она воспользовалась тем, что посетители спортзала, где она работала, при регистрации подписывают разрешение на публикацию фотографий в соцсетях, и использовала снимки пары для рекламы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ дал прогноз по Украине
Названы самые богатые спортсмены в истории
Мужчина отомстил сбежавшей жене и женился на жене ее любовника
Глава российского региона рассказал о самочувствии после госпитализации
Стилист Лисовец перечислил актуальные фасоны юбок на весенне-летний сезон
В Белоруссии заявили о причастности Польши к атаке на российский самолет
Открывший стрельбу по пешеходам в Тель-Авиве нейтрализован полицией
Глава Приднестровья заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике
Перечислены округа-лидеры по количеству предложения новостроек в Москве
В центре Тель-Авива произошла стрельба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.