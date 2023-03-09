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20:29, 9 марта 2023Спорт

Стало известно о будущем Мбаппе в ПСЖ после вылета клуба из Лиги чемпионов

Журналист Романо: футболист Килиан Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ

Фото: Michael Weber / IMAGO / Globallookpress.com

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе не работает над уходом из клуба после вылета команды из Лиги чемпионов, сообщил журналист Фабрицио Романо в видео на YouTube-канале.

Как стало известно от источника, 24-летний футболист не ведет переговоров с другими клубами по поводу ухода. Отмечается, что он не определился со свои будущим. Мбаппе вовлечен в дела команды и хочет выиграть Лигу чемпионов с командой. Кроме того, боссы ПСЖ хотят сохранить форварда в составе, чтобы строить команду вокруг него.

ПСЖ 8 марта вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В 1/8 финала команда уступила мюнхенской Баварии, проиграв в первом матче 0:1, а во втором — 0:2.

Мбаппе перешел в ПСЖ в 2018 году. Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истекает 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Анастасия Борисова
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