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14:46, 9 марта 2023Россия

Момент взрыва газа в пятиэтажке Читы попал на видео

В сети появилось видео момента взрыва газа в пятиэтажке на улице Боровой в Чите

В сети появились кадры момента взрыва газа в пятиэтажном доме в Чите на улице Боровой. Их публикует Telegram-канал Babr Mash.

На видеозаписи запечатлен момент мощного взрыва в доме. После этого образуется облако пыли и рушатся два верхних этажа здания.

Взрыв газа в пятиэтажке Читы произошел в четверг, 9 марта. Он разрушил два верхних этажа здания и повредил не меньше пяти квартир. Уже известно, что пострадали семь человек. Спасатели в ходе поисковой операции спасли 12 человек, среди которых трое детей. На месте ЧП поисковая операция завершилась.

Предварительной причиной взрыва названа разгерметизация газового баллона. В пресс-службе Следственного комитета по российскому региону сообщили, что по факту случившегося начата проверка.

Анастасия Шейкина
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