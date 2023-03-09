На российской трассе нашли шестилетнюю девочку

В Амурской области на трассе нашли заблудившуюся шестилетнюю девочку

В Амурской области сотрудники Госавтоинспекции нашли на трассе шестилетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

По данным ведомства, ребенок шел вдоль проезжей части без сопровождения взрослых. На вопрос сотрудников правоохранительных органов она ответила, что заблудилась.

Девочку доставили в отдел полиции, после чего передали матери.

В феврале в Борзе Забайкальского края в подъезде жилого дома нашли трехлетнего ребенка. Девочка была босая и без верхней одежды. Выяснилось, что мать ребенка уехала по делам, а дочь оставила с нетрезвыми соседями.