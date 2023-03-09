Подсчитаны годы утраченной жизни из-за ожирения во всем мире

Cell Metabolism: из-за ожирения в 2019 году в мире было потеряно 160 миллионов лет жизни

Ученые Национального университета Сингапура совместно с коллегами из США и Китая оценили бремя метаболических заболеваний во всем мире за два последних десятилетия. Согласно их выводам, опубликованным в журнале Cell Metabolism, только за 2019 год было потеряно 160 миллионов лет жизни в результате преждевременной смерти, связанной с ожирением.

Исследователи проанализировали данные о глобальном бремени болезней (ГББ), которое представляет собой социальные и материальные потери, в том числе годы утраченной жизни, в результате острых и хронических заболеваний, травм и смерти. ГББ оценивается на основе данных, полученных тысячами исследователей в 162 странах, охватывает 370 различных заболеваний, 204 страны, а также учитывает возраст и пол жителей.

Сравнивая отчеты ГББ с 2000 по 2019 год, ученые выяснили, что показатели бремени увеличились для всех метаболических заболеваний — гипертонии, диабета второго типа, высокого уровня холестерина, ожирения и неалкогольной жировой болезни печени. Эти хронические состояния связаны с процессами, влияющими на резистентность к инсулину, ожирение, гомеостаз глюкозы, метаболизм липидов, активность провоспалительных иммунных клеток и провоспалительных соединений цитокинов.

Наиболее значительный рост бремени болезней наблюдался в странах с высокими средними доходами, уровнем образования и коэффициентами рождаемости. Так, самый высокий уровень смертности от метаболических заболеваний был выявлен в регионах Восточного Средиземноморья, затем следуют страны с более низкими средними доходами, образованием и рождаемостью.

Годы жизни с инвалидностью (DALY) ежегодно увеличивались на 0,48 процента, а количество лет, потерянных из-за преждевременной смертности в результате ожирения, составило 160,2 миллиона в 2019 году. Показатели смертности от диабета второго типа с 2000 по 2019 год демонстрировали ежегодный рост на 1,56 процента. Смертность, связанная с неалкогольной жировой болезнью печени, снижалась на 0,63 процента в год, но показатели заболеваемости увеличивались на 0,83 процента в год, при этом в 2019 году было потеряно 4,4 миллиона лет жизни.