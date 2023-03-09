Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:30, 9 марта 2023Наука и техника

Подсчитаны годы утраченной жизни из-за ожирения во всем мире

Cell Metabolism: из-за ожирения в 2019 году в мире было потеряно 160 миллионов лет жизни

Фото: Unsplash

Ученые Национального университета Сингапура совместно с коллегами из США и Китая оценили бремя метаболических заболеваний во всем мире за два последних десятилетия. Согласно их выводам, опубликованным в журнале Cell Metabolism, только за 2019 год было потеряно 160 миллионов лет жизни в результате преждевременной смерти, связанной с ожирением.

Исследователи проанализировали данные о глобальном бремени болезней (ГББ), которое представляет собой социальные и материальные потери, в том числе годы утраченной жизни, в результате острых и хронических заболеваний, травм и смерти. ГББ оценивается на основе данных, полученных тысячами исследователей в 162 странах, охватывает 370 различных заболеваний, 204 страны, а также учитывает возраст и пол жителей.

Сравнивая отчеты ГББ с 2000 по 2019 год, ученые выяснили, что показатели бремени увеличились для всех метаболических заболеваний — гипертонии, диабета второго типа, высокого уровня холестерина, ожирения и неалкогольной жировой болезни печени. Эти хронические состояния связаны с процессами, влияющими на резистентность к инсулину, ожирение, гомеостаз глюкозы, метаболизм липидов, активность провоспалительных иммунных клеток и провоспалительных соединений цитокинов.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Наиболее значительный рост бремени болезней наблюдался в странах с высокими средними доходами, уровнем образования и коэффициентами рождаемости. Так, самый высокий уровень смертности от метаболических заболеваний был выявлен в регионах Восточного Средиземноморья, затем следуют страны с более низкими средними доходами, образованием и рождаемостью.

Годы жизни с инвалидностью (DALY) ежегодно увеличивались на 0,48 процента, а количество лет, потерянных из-за преждевременной смертности в результате ожирения, составило 160,2 миллиона в 2019 году. Показатели смертности от диабета второго типа с 2000 по 2019 год демонстрировали ежегодный рост на 1,56 процента. Смертность, связанная с неалкогольной жировой болезнью печени, снижалась на 0,63 процента в год, но показатели заболеваемости увеличивались на 0,83 процента в год, при этом в 2019 году было потеряно 4,4 миллиона лет жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Стало известно об остановке транзита санкционных грузов в Россию через Турцию
Волков в российском регионе пересчитают впервые за 30 лет
Власти заявили об отсутствии людей под завалами после взрыва газа в Чите
В Венгрии оценили возможность восстановления экономических связей ЕС с Россией
В России пьяная мать проспала изъятие ее ребенка из кишащей тараканами квартиры
В Венгрии назвали возможное последствие конфликта на Украине
Юрист объяснила появление налоговой задолженности у блогера Валерии Чекалиной
Подсчитаны годы утраченной жизни из-за ожирения во всем мире
Самолет аварийно приземлился из-за возгорания в двигателе
Главу Приднестровья предупредили о подготовке теракта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.