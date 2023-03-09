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16:14, 9 марта 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела российского города со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела города Шебекино

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Появились кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области. Фото с места опубликовал губернатор приграничного российского города Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном жилом доме. Также посечен забор и выбиты стекла. По словам Гладкова, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Он уточнил, что со стороны Украины были обстреляны окраины Шебекино.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. Так, 24 февраля в городе снаряд упал на территории детской площадки. 6 марта глава региона заявлял, что в Новом Осколе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три ракеты.

В Белгородской области с 4 февраля бессрочно действует высокий уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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