Захарова рассказала о ползучем освоении Украины Польшей

Представитель МИД Захарова рассказала о ползучем освоении территорий Украины Польшей

Польша занимается ползучим освоением территорий Украины и разворачивает на ней свою инфраструктуру. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению дипломата, об этом свидетельствует строительство в Волынской области Украины военно-полевого учебного центра, рассчитанного на 600 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Территория под строительство объекта будет передана польскому посольству на Украине со всеми вытекающими правовыми последствиями», — отметила она, добавив, что в данном контексте речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как «польский добровольческий легион».

Захарова уверена, что легион создается для формирования комендантских подразделений для контроля над деятельностью органов власти и охраны правопорядка на территориях Западной Украины.

Ранее стало известно, что Польша и Словакия готовы отправить свои многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29 Украине. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что во время переговоров министров обороны стран Европейского союза в Стокгольме польский коллега выразил готовность Варшавы передать лишние МиГ-29 Киеву вместе с Братиславой. Кроме того, заявил Надь, президент Польши в беседе с CNN подтвердил намерения страны пойти на такой шаг.