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16:22, 9 марта 2023Путешествия

Российский самолет с отказавшим после взлета двигателем приготовился к посадке

РЕН ТВ: летевший из Петербурга в Ижевск самолет готовится к аварийной посадке в Пулково

Фото: Yury Orlov / Unsplash

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ижевск, приготовился к аварийной посадке в аэропорту Пулково. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что у российского пассажирского лайнера после взлета произошел отказ двигателя. По данным издания, на борту воздушного судна раздался хлопок, после чего произошло возгорание.

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Позже у Telegram-канала Shot появилась информация, что самолет благополучно приземлился в петербургском аэропорту. По предварительным данным, в двигатель воздушного судна попала птица.

Тем временем в Пулково, по данным канала «Фонтанка SPB Online», опровергли сведения о том, что летевший в Ижевск самолет подал сигнал бедствия. «Возврат в аэропорт вылета (произведен) по технической причине», — пояснили представители воздушной гавани.

Ранее в марте двигатель воздушного судна авиакомпании Southwest Airlines загорелся после того, как туда попала птица. Американский лайнер выполнял рейс из Гаваны в Форт-Лодердейл во Флориде, но из-за ЧП вынужденно вернулся на Кубу.

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Фариза Бацазова
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