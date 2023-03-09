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13:17, 9 марта 2023Ценности

Девушка изменила форму носа и показала негативные последствия операции

Блогерша Леони Смит сделала ринопластику и показала синяки и отеки на лице

Кадр: @leoniesmithh

Блогерша Леони Смит изменила форму носа и показала негативные последствия операции. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 37,8 тысячи подписчиков.

В опубликованном ролике инфлюэнсерша с никнеймом leoniesmithh показала внешний вид после ринопластики, проведенной в Турции. На размещенном видео на лице Смит видны многочисленные синяки и отеки. «Это какой-то кошмар. Я не могу дышать. Но я не жалею о пластике», — призналась она.

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Видео стало вирусным и набрало более 788 тысяч просмотров. Подписчики неоднозначно отреагировали на поступок девушки в комментариях под постом. «У меня, дышащего через нос, прямо сейчас паническая атака», «Мне сделали такую операцию более 30 лет назад, и я до сих пор вспоминаю о ней с содроганием!», «Пожалуйста, потерпите, вы будете выглядеть сногсшибательно, как только пройдет время после реабилитации», — написали они.

Ранее в марте хирург Келли Киллин перечислила пять лучших пластических операций для коррекции женской внешности. Так, доктор внесла в список липосакцию, подтяжку верхних век и маммопластику. Кроме того, Киллин назвала подтяжку живота удачным решением. В заключение медик посоветовала обратить внимание на липофилинг.

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Екатерина Ештокина
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