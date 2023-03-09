Врио главы Херсонской области Сальдо назвал Зеленского предателем украинцев

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем украинцев. Его слова в эфире телеканала «Таврия» передает РИА Новости.

По мнению Сальдо, украинский президент «просто предал свой народ». В частности, он напомнил, что, будучи кандидатом на президентский пост, Зеленский во время дебатов с предыдущим украинским лидером Петром Порошенко «встал на колени и пообещал прекратить войну на Донбассе в короткий срок». Однако вместо этого он начал действовать даже более беспринципно, чем Порошенко, заключил Сальдо.