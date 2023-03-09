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00:26, 9 марта 2023Россия

Сальдо назвал Зеленского предателем

Врио главы Херсонской области Сальдо назвал Зеленского предателем украинцев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем украинцев. Его слова в эфире телеканала «Таврия» передает РИА Новости.

По мнению Сальдо, украинский президент «просто предал свой народ». В частности, он напомнил, что, будучи кандидатом на президентский пост, Зеленский во время дебатов с предыдущим украинским лидером Петром Порошенко «встал на колени и пообещал прекратить войну на Донбассе в короткий срок». Однако вместо этого он начал действовать даже более беспринципно, чем Порошенко, заключил Сальдо.

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Марина Совина
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