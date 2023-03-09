В Грузии собрались провалить голосование по закону об иноагентах

Правящая партия Грузии планирует специально провалить голосование по закону об иноагентах

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» планирует специально провалить голосование по законопроекту об иноагентах во втором чтении, чтобы прекратить его рассмотрение. Об этом заявил исполнительный секретарь партии, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

«Согласно регламенту парламента Грузии, мы вынесем законопроект на второе слушание, на котором его провалим. <...> Провал окончательно продецурно решит этот вопрос», — заявил Мдинарадзе.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят грузинским парламентом в первом чтении 6 марта. Он предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

На улицы Тбилиси вышли сотни противников законопроекта, считающих его принятие прямым отклонением от прозападного курса страны.