Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 9 марта 2023Бывший СССР

В Грузии собрались провалить голосование по закону об иноагентах

Правящая партия Грузии планирует специально провалить голосование по закону об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» планирует специально провалить голосование по законопроекту об иноагентах во втором чтении, чтобы прекратить его рассмотрение. Об этом заявил исполнительный секретарь партии, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

«Согласно регламенту парламента Грузии, мы вынесем законопроект на второе слушание, на котором его провалим. <...> Провал окончательно продецурно решит этот вопрос», — заявил Мдинарадзе.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят грузинским парламентом в первом чтении 6 марта. Он предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

На улицы Тбилиси вышли сотни противников законопроекта, считающих его принятие прямым отклонением от прозападного курса страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об «ударе возмездия» после атаки ДРГ на Брянскую область
Турция заявила о проведении переговоров по зерновой сделке с Украиной и ООН
Россиянам захотели упростить один вид перепланировки
Лавров назвал стыдными попытки СМИ переложить вину за подрыв «Северных потоков»
Стало известно о новом дешевом электромобиле Tesla
Полуторогодовалого москвича спасли из запертой квартиры
В Грузии собрались провалить голосование по закону об иноагентах
Парламент Грузии отозвал законопроект об иноагентах из Совета Европы
ВСУ потеряли убитыми десятки человек на купянском направлении
Прожившие 50 лет в браке супруги назвали секрет крепких отношений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.