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13:59, 9 марта 2023Бывший СССР

Минобороны показало занятый бойцами ВДВ опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ показало занятый в ходе штурма бойцов ВДВ опорный пункт ВСУ

Воздушно-десантные войска (ВДВ) в ходе штурма заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

«В ходе продвижения передовых подразделений Воздушно-десантных войск были вскрыты хорошо укрепленные опорные пункты ВСУ», — говорится в сообщении. Позиции противника были обнаружены подразделениями разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии координаты передали артиллерии.

По данным Минобороны, в результате действий артиллерии и штурмовых отрядов ВДВ украинские военные понесли значительные потери и были вынуждены отступить, бросив свои позиции.

Ранее сообщалось, что украинские военные признали, что ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) усложняется с каждым днем. По словам одного из бойцов ВСУ, российские войска атакуют их позиции со всех сторон.

Варвара Кошечкина
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