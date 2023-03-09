СБУ назвала провокацией обвинения в подготовке теракта в Приднестровье

СБУ назвала провокацией обвинения в подготовке теракта против главы Приднестровья

Обвинение Киева в подготовке теракта против должностных лиц непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) и ее главы — провокация, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез бессмыслицы», — резюмировали в ведомстве.

Накануне в Приднестровье предотвратили попытку покушения на главу республики Вадима Красносельского. В Тирасполе заявили, что теракт готовили по указанию СБУ.