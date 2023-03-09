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17:16, 9 марта 2023Интернет и СМИ

Михаил Шац уехал в Израиль после сообщений о задержании на Бали

Mash: Михаил Шац уехал в Израиль после сообщений о задержании на Бали

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Известный стендап-комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) уехал в Израиль после сообщений о задержании на Бали. Об этом сообщает Mash в Telegram.

«С Михаилом все в порядке, он уже сел на свой обратный рейс в Тель-Авив», — заявили организаторы концерта Шаца, который не состоялся по причине его задержания. Они также сообщили, что приостановят проведение концертов на время выяснения обстоятельств иммиграционного рейда, в рамках которого комика задержали.

О задержании Шаца на Бали перед его концертом 8 марта стало известно 9 марта. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на мероприятие перед началом выступления комика в рамках иммиграционного рейда.

В апреле жена Шаца, телеведущая Татьяна Лазарева (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), сообщила, что ее супруг уехал из России в Испанию. По словам Лазаревой, она долгое время подталкивала Шаца к этому шагу. В июне ведущая рассказала, что комик теперь живет в Израиле, где планирует продолжать карьеру в стендапе.

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Олег Давыдов
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