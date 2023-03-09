Шац высказался об отмене концерта из-за задержания на Бали

Михаил Шац извинился перед зрителями после отмены концерта из-за своего задержания на Бали

Известный стендап-комик, телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) высказался о ситуации с отменой его концерта на Бали из-за задержания сотрудниками правоохранительных органов. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он извинился перед зрителями.

«Я был в зале и готовился выйти на сцену. Дальше произошло то, что произошло. Своей вины не снимаю, но и не принимаю на себя полностью», — написал Шац в комментариях к одному из постов, отвечая на критику зрителя из-за отмены концерта.

Юморист подчеркнул, что доверился организаторам концерта, а они, по их словам, сделали все, что могли. Он также заверил, что зрителям вернут деньги за билеты. Помимо того, комик извинился перед аудиторией. «Мне очень жаль», — заключил он.

Ранее стало известно, что Шаца задержали на Бали 8 марта перед его концертом. Уточнялось, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на мероприятие перед началом выступления комика в рамках иммиграционного рейда. Позднее организаторы концерта заявили, что Шац улетел в Израиль.