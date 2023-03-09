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17:11, 9 марта 2023Из жизни

Умные часы довели мужчину до реанимации

JMCR: пациент неправильно интерпретировал данные умных часов и оказался в реанимации

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

27-летний житель Швейцарии ошибочно решил, что у него сердечный приступ, из-за того, что неправильно интерпретировал данные умных часов. О том, как гаджет довел мужчину до реанимации, сообщает Journal of Medical Case Reports (JMCR).

Пациент почувствовал колющую боль в левой части грудной клетки после спортивного соревнования и решил сделать электрокардиографию (ЭКГ) с помощью умных часов. Результаты ЭКГ не выявили никаких отклонений. Мужчина продолжал испытывать боль, поэтому, несмотря на предупреждение, что часы не могут распознать сердечный приступ, начал искать информацию в интернете. Он посмотрел, как выглядит результат обследования человека с приступом, и нашел сходства со своей ЭКГ.

Сразу после этого у мужчины участилось дыхание и резко ухудшилось самочувствие. Он вызвал бригаду парамедиков и вскоре оказался в отделении неотложной помощи. На приеме он вел себя тревожно и рассказал врачу о появлении таких симптомов, как паника, тахикардия и повышенное потоотделение. После обследования медики выяснили, что мужчина абсолютно здоров. Врачи пришли к выводу, что у него случилась паническая атака, вызванная неправильной расшифровкой результатов ЭКГ.

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После произошедшего мужчина прошел кардиологическое обследование, проконсультировался с остеопатом, чтобы улучшить гибкость и освоить дыхательные техники, а также бросил курить. Он хорошо себя чувствует и продолжает участвовать в спортивных соревнованиях. Мужчина также перестал пользоваться умными часами.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Великобритании узнала о серьезном заболевании во время ультразвукового исследования, которое проходила во время беременности.

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Алиса Удовик
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