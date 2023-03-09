Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:24, 9 марта 2023Бывший СССР

На Украине признали гибель солдат ВСУ за интересы стран НАТО

Секретарь СНБО Украины Данилов признал, что солдаты ВСУ погибают за интересы стран НАТО

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире шоу «Говорит большой Львов» признал, что солдаты ВСУ погибают за интересы стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. Страны Балтии, Польша, мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни и это нужно говорить вслух», — заявил Данилов.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предостерег Североатлантический альянс от вступления в войну против России. По его словам, в случае, если самолеты, которые в дальнейшем могут быть переданы украинской стороне, будут обслуживаться в странах-членах НАТО, это станет прямым вступлением альянса в войну.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. 9 февраля 2023 года официальный представитель Кремля заявил о неизменности планов спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ дал прогноз по Украине
Оценено влияние антироссийских санкций на экономику западных стран
Нетаньяху прокомментировал инцидент со стрельбой в Тель-Авиве
На Украине признали гибель солдат ВСУ за интересы стран НАТО
ЕС не смог найти и заморозить большую часть российских активов
Названы самые богатые спортсмены в истории
Мужчина отомстил сбежавшей жене и женился на жене ее любовника
Глава российского региона рассказал о самочувствии после госпитализации
Стилист Лисовец перечислил актуальные фасоны юбок на весенне-летний сезон
В Белоруссии заявили о причастности Польши к атаке на российский самолет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.