Зеленский созвал совещание с силовиками после взрывов на Украине

Президент Украины Зеленский созвал совещание с силовиками после серии взрывов

Президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание с представителями силовых ведомств после серии взрывов, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в совещании приняли участие представители Совбеза, Министерства внутренних дел (МВД), Службы безопасности Украины (СБУ), Генштаба, разведки и правительства.

«Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры <...> и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения», — написал глава государства.

Утром 9 марта стало известно о нескольких взрывах в Киеве, позже в столице и Киевской области пропало электричество. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции (ТЭС), их местонахождение не уточняется.

Как сообщило Минобороны России, во время ударов по Украине российские военные использовали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Атаки стали ответом на террористические акции в Брянской области.