На Украине сообщили о серьезных повреждениях на ТЭС

ДТЭК: на Украине серьезно повреждено оборудование трех теплоэлектростанций

На Украине серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Пострадали три теплоэлектростанции. (…) Серьезно повреждено оборудование ТЭС», — сказано в сообщении компании. При этом в ДТЭК не утонили, где находятся ТЭС.

Ранее мэрия Харькова заявила, что в городе не работает метро и остальной электротранспорт, на маршруты по схеме блэкаута выведены автобусы. Кроме того, глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении энергетических объектов в нескольких регионах республики, в том числе в Киевской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве. Также в украинской столице и Киевской области пропало электроснабжение. Как отмечается, блэкауту предшествовало объявление в регионе воздушной тревоги. Помимо этого, компания «Украинские железные дороги» заявила о задержках 15 поездов из-за обесточивания отдельных участков путей.