Ювелирный бренд Swarovski уйдет из России

Генеральный директор Swarovski Алексис Назард объявил о планах компании уйти из России

Австрийская ювелирная компания Swarovski объявила о планах уйти из России. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания Trend.

«Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — заявил генеральный директор бренда Алексис Назард.

В беседе с журналистами портала он отметил, что уход компании с российского рынка будет осуществлен в соответствии со всеми законами, включая действующие экономические санкции и другие торговые ограничения. Однако Назард не назвал точные сроки проведения данных мер.

4 марта 2022 года компания Swarovski объявила, что в связи с ситуацией на Украине временно приостанавливает онлайн и офлайн-продажи ювелирных украшений на территории России.

