Ювелирный бренд Swarovski уйдет из России
Генеральный директор Swarovski Алексис Назард объявил о планах компании уйти из России
Австрийская ювелирная компания Swarovski объявила о планах уйти из России. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания Trend.
«Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — заявил генеральный директор бренда Алексис Назард.
В беседе с журналистами портала он отметил, что уход компании с российского рынка будет осуществлен в соответствии со всеми законами, включая действующие экономические санкции и другие торговые ограничения. Однако Назард не назвал точные сроки проведения данных мер.
4 марта 2022 года компания Swarovski объявила, что в связи с ситуацией на Украине временно приостанавливает онлайн и офлайн-продажи ювелирных украшений на территории России.