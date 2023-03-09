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20:04, 9 марта 2023Силовые структуры

Российскую предпринимательницу осудят по делу об афере при закупке томографов

В Челябинске предпринимательницу осудят за аферу с томографами с ущербом в 82 млн рублей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Предпринимательница Елена Селищева предстанет перед судом по делу о хищении 82 миллионов рублей при закупке томографов Минздравом Челябинской области. Об этом сообщает издание 74.ru.

Россиянке вменяют мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Вину она не признает.

По данным следствия, руководитель компании «Медсервис-регион» уговорила бывшего замглавы Минздрава региона Александра Кузнецова провести торги по закупке томографов по завышенной стоимости. Чиновник обеспечил победу компаниям, связанным с Селищевой. С ними был заключен контракт на 191 миллион рублей на поставку оборудования в больницы Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля.

3 февраля 2023 года Кузнецов был приговорен к шести годам колонии условно. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после которого его освободили из СИЗО под домашний арест.

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Елизавета Новикова
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