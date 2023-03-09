Умер актер из фильма-мюзикла «Скрипач на крыше» Хаим Тополь

На 88-м году жизни скончался актер из фильма-мюзикла «Скрипач на крыше» Хаим Тополь

На 88-м году жизни умер израильский актер Хаим Тополь, наиболее известный по роли молочника Тевье в фильме-мюзикле «Скрипач на крыше» (1971). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причины смерти артиста, скончавшегося в четверг, 9 марта, не раскрываются. Известно, что накануне смерти актера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Хаим Тополь родился 9 сентября 1935 года в Тель-Авиве. После службы в армии стал одним из основателей Театра Хайфы. В возрасте 29 лет принял участие в съемках фильма «Салах Шабати», за роль в котором удостоен премии «Золотой глобус».

Наибольшую популярность артисту принесла роль молочника Тевье в фильме Нормана Джуисона 1971 года «Скрипач на крыше». Картина стала восьмикратным номинантом «Оскара», удостоилась трех наград премии. После участия в картине актер получил награду премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль», а также стал номинантом в аналогичной категории на премии «Оскар».

Роль молочника Тополь также исполнил на сцене Театра Ее Величества в Лондоне, приняв участие в одноименном спектакле.

Всего в фильмографии звезды было более 40 проектов, среди которых — «Галилео», «Следуй за мной», «Ветры войны» и другие. Актер завершил кинокарьеру в 1998 году.