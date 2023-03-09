Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:30, 9 марта 2023Культура

Умер актер из фильма-мюзикла «Скрипач на крыше» Хаим Тополь

На 88-м году жизни скончался актер из фильма-мюзикла «Скрипач на крыше» Хаим Тополь

Фото: Ariel Schalit / AP

На 88-м году жизни умер израильский актер Хаим Тополь, наиболее известный по роли молочника Тевье в фильме-мюзикле «Скрипач на крыше» (1971). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причины смерти артиста, скончавшегося в четверг, 9 марта, не раскрываются. Известно, что накануне смерти актера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Хаим Тополь родился 9 сентября 1935 года в Тель-Авиве. После службы в армии стал одним из основателей Театра Хайфы. В возрасте 29 лет принял участие в съемках фильма «Салах Шабати», за роль в котором удостоен премии «Золотой глобус».

Наибольшую популярность артисту принесла роль молочника Тевье в фильме Нормана Джуисона 1971 года «Скрипач на крыше». Картина стала восьмикратным номинантом «Оскара», удостоилась трех наград премии. После участия в картине актер получил награду премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль», а также стал номинантом в аналогичной категории на премии «Оскар».

Роль молочника Тополь также исполнил на сцене Театра Ее Величества в Лондоне, приняв участие в одноименном спектакле.

Всего в фильмографии звезды было более 40 проектов, среди которых — «Галилео», «Следуй за мной», «Ветры войны» и другие. Актер завершил кинокарьеру в 1998 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
В Приднестровье предотвратили покушение на главу ПМР
В МАГАТЭ оценили срок работы ЗАЭС после отключения подачи электричества Украиной
Wildberries захотел устроить встречу журналистов с сотрудниками из Чечни
Появились кадры спасения ребенка из-под завалов дома в Чите после взрыва газа
Цены на газ в Европе опустились до рекордного уровня
Муляж гранаты в подарок на 8 Марта прислали трем жительницам российского города
Москвич устроил рукопашный «бой со снегом» и попал на видео
Во Франции увидели угрозу «столетней войны» в военных поставках Киеву
Блогерша показала способ предотвратить сползание колготок
Умер актер из фильма-мюзикла «Скрипач на крыше» Хаим Тополь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.