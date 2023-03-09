Полуистлевшие трупы пенсионерки и ее сына-инвалида нашли в квартире в Москве

Полуистлевшие трупы пенсионерки и ее сына-инвалида нашли в квартире на юго-востоке Москвы

Полуистлевшие трупы пенсионерки и ее сына-инвалида нашли в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Трупы матери и сына обнаружили 7 марта на четвертом этаже жилого дома на улице Окская. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах и обратили внимание на круглосуточно включенный свет. По словам жильцов, в квартире проживала 79-летняя женщина и ее 40-летний сын. Мужчина страдал церебральным параличом и передвигался на коляске. Пенсионерка ухаживала за ним и работала в психиатрической лечебнице.

Криминалисты установили, что пожилая женщина умерла около месяца назад от острой сердечно-сосудистой недостаточности. После нее, через несколько дней, скончался и сын, который не мог себя самостоятельно обслуживать.

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